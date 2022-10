Sie kommt aus Lambrecht und stellt nun in Sippersfeld den ersten Band einer neuen Roman-Trilogie vor: Ursula Kissel, die unter dem Pseudonym Juliana Weinberg schreibt. Die Lesung findet, organisiert von der Gemeindebücherei, am Freitag, 4. November, im Haus der Vereine statt.

Der Band „Margaretas Traum“, Nummer 1 einer auf drei Teile angelegten Reihe mit dem Titel „Gut Erlensee“, ist Ende September erschienen. Unter dem Pseudonym Juliana Weinberg war die Vorderpfälzerin bereits 2020 und 2021 mit biografischen Romanen über Audrey Hepburn und Josephine Baker beim Ullstein-Verlag in Erscheinung getreten.

Wohl als Folge dessen habe sich dann der Verlag Harper-Collins mit dem Projekt einer Gutshofroman-Reihe an sie gewandt, berichtet die Mutter dreier Kinder, die auch an der Grundschule Elmstein unterrichtet. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, sagt sie über den willkommenen Auftrag.

Frauenleben anno 1919

„Margaretas Traum“ spielt in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg auf dem fiktiven Gut Erlensee in der Nähe von Kiel. Während des Kriegs haben die Frauen den Laden geschmissen, doch jetzt sind die Männer heimgekehrt und wollen alles zurückdrehen. Margareta soll mit einem benachbarten Grafen verkuppelt werden, in ihren Augen ist er ein unreifer Junge, und sie hat ganz andere Pläne.

Das Schreiben dieser Geschichte um eine norddeutsche Großfamilie anno 1919 sei ihr sehr leicht von der Hand gegangen, berichtet Ursula Kissel. Auch der zweite und dritte Band der Reihe sind schon fertig. Hier stehen dann Margaretas Schwester Marilla und Cäcilia, das Patenkind ihres Vaters, im Mittelpunkt. Auch sie haben jede auf ihre Weise mit der Entscheidung zwischen Gefühl und Selbstbestimmung zu kämpfen. Das Erscheinen von „Cäcilias Erbe“ ist für Dezember angekündigt, „Marillas Schicksal“ für 2023.

Auf den Spuren von Zelda und F. Scott Fitzgerald

Noch diesen im Oktober wird zudem bei Ullstein ein weiterer Roman von Ursula Kissel erscheinen, der ebenfalls in den 1920er Jahren spielt, aber in einer ganz anderen meteorologischen Zone: „Mein Sommer mit Zelda“ führt auf die Spuren des glamourösen US-Schriftsteller-Paars Zelda und F. Scott Fitzgerald an die Côte d’Azur.

Ist der Ullstein-Verlag bereits ein Unternehmen, das für Marktmacht und gute Positionen auf den Büchertischen der deutschen Buchhandlungen steht, bedeutet „Harper-Collins Deutschland“ für Ursula Kissel vielleicht sogar noch eine Stufe mehr auf dem Weg zur Bestseller-Autorin – schließlich ist das auf populäre Unterhaltungsliteratur abonnierte Hamburger Unternehmen eine Tochter des zu Rupert Murdochs Medienimperium gehörenden US-amerikanischen Verlags gleichen Namens, nach eigenen Angaben der zweitgrößten Publikumsverlag der Welt.

Historische Romanreihen liegen im Trend

Als Autorin aber habe sie bei dem „Erlensee“-Projekt völlig freie Hand gehabt, berichtet Kissel. „Es sollte im Norden spielen und an einem schönen Ort – das war alles an Vorgaben.“ Dass Margaretas und Marillas Familienname ausgerechnet Lamprecht lautet, war also ihre Entscheidung. Als leicht verfremdete Hommage an ihren Wohnort sei das aber nicht gedacht, sagt die Lambrechterin.

Ursula Kissel hatte den Auftaktband der Trilogie kürzlich in der Lambrechter Bücherei vorgestellt, über diese ist der Kontakt entstanden, berichtet Bettina Zuspann-Sidor von der Sippersfelder Gemeindebücherei, wie es zur Lesung im Donnersbergkreis gekommen ist. „Es gibt viel Interesse an historischen Romanen“, erzählt Zuspann-Sidor von ihren Erfahrungen. Oft würden dazu ganze Reihe entstehen, die gern gelesen werden. „Das ist ein Trend“, sagt sie.

Bitte um Anmeldung

Die Sippersfelder Gemeindebücherei bietet normalerweise Programm in Kooperation mit der örtlichen Grundschule an, die Lesung für Erwachsene sei nun die erste seit Langem. Da das Team auf reges Interesse hofft, wird die Lesung mit Ursula Kissel im Haus der Vereine stattfinden. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird allerdings gebeten, unter Telefon 06357/989814 (zu den Öffnungszeiten der Bücherei mittwochs 15 bis 17 Uhr und freitags 17 bis 19 Uhr) oder per E-Mail unter der Adresse buecherei.sippersfeld@myquix.de.

Termin/Lesezeichen

Ursula Kissel alias Juliana Weinberg liest am Freitag, 4. November, um 19 Uhr im Haus der Vereine in Sippersfeld, Hauptstraße 26.