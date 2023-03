Mit leichten Verletzungen davon gekommen ist ein Autofahrer, der sich am Freitagmorgen mit seinem Wagen mehrmals auf der B47 überschlagen hat. Der 23-Jährige war gegen 7 Uhr von Albisheim in Richtung Marnheim unterwegs, als er nach Polizeiangaben in Höhe des Heyerhofs „infolge eines witterungsbedingten Einflusses“ kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet. Beim Versuch, den Pkw wieder auf die rechte Fahrspur zu steuern, hat der Mann aus dem Donnersbergkreis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und schleuderte nach rechts in den Straßengraben. Der 23-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht; an seinem Auto entstand Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war vorübergehend halbseitig gesperrt.

Die Polizei sucht einen Verkehrsteilnehmer, der sich zum Unfallzeitpunkt im Gegenverkehr befand und anschließend auch als Ersthelfer fungierte. Er wird ebenso wie mögliche weitere Zeugen gebeten, sich bei der Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 zu melden.