Den rechten Außenspiegel abgeschlagen sowie einen Frontscheinwerfer mit schwarzer Farbe besprüht haben bislang unbekannte Täter an einem auf dem Parkplatz der Firma Adient abgestellten Wagen. Der grüne Seat Ibiza war nach Polizeiangaben am Montag um 12.45 Uhr im hinteren Bereich des Geländes in der Industriestraße geparkt worden – als der Besitzer gegen 20.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den auf mehrere hundert Euro geschätzten Schaden fest. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.