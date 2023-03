Leichtere Verletzungen erlitten hat der Fahrer eines Wagens, der sich am Freitagmittag auf der A63 in Höhe Bolanden-Weierhof in der Böschung mehrfach überschlagen hat und schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen ist. Der Mann war in Richtung unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren und nach rechts von der Autobahn abgekommen ist. Nach dem Unfall konnte sich der Fahrer aus eigener Kraft aus dem Auto befreien. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr Göllheim mit vier Fahrzeugen und rund 20 Personen. Während den Bergungsarbeiten bildete sich auf der A63 ein Rückstau.