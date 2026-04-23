Während manche Klubs schon nicht mehr gegen die dominanten Roten Teufelinnen spielen wollen, hat der Ligadritte Münchweiler/Alsenz richtig Lust auf das Landesliga-Top-Spiel.

In der Frauen-Fußball-Landesliga Mitte kommt es am Samstagabend zum Spitzenspiel. Der Ligadritte TuS Münchweiler/ Alsenz empfängt um 18 Uhr den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern. Die Partie steigt auf dem Rasenplatz in Münchweiler. Die Heimmannschaft hat sich gegen den Top-Favoriten einiges vorgenommen. TuS-Trainer Jörg Hillenbrand ist sich der Schwere der Aufgabe aber bewusst.

Die Fußball-Frauen des 1. FC Kaiserslautern sind die Übermannschaft der Liga. Die Roten Teufelinnen haben von ihren zwölf Spielen elf gewonnen. Eine Niederlage haben die FCK-Frauen nicht kassiert. Nur einmal ging das Team nicht als Sieger vom Platz: Beim SV Obersülzen II reichte es nur zu einem 0:0. Insgesamt haben die FCK-Frauen auch erst zwei Gegentreffer kassiert, bei ihrem letzten Spiel, einem 4:2-Sieg über Ober-Olm. Die Dominanz der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Hartmann ist so groß, dass offenbar auch die Teams in der Liga, gelinde gesagt, „keinen Bock“ mehr haben, gegen den Tabellenführer zu spielen. Wie in den beiden letzten angesetzten Spielen: Da bekamen die FCK-Frauen die Punkte kampflos, die Gegner traten nicht an.

Winnweiler Schützenhilfe für Münchweiler

„Das kommt für uns nicht in Frage. Wir haben richtig Lust auf dieses Spiel“, stellt Jörg Hillenbrand klar. Der Coach des TuS Münchweiler/Alsenz betont: „Wir wissen, dass das die Übermannschaft der Liga ist, aber wollen versuchen, das Beste herauszuholen.“ Die TuS-Frauen, die derzeit als Dritter sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern haben, haben den Aufstieg ja ebenfalls im Visier. „In der vergangenen Spielzeit haben wir den zweiten Platz nur knapp verpasst. Im letzten Spiel hat es leider nicht geklappt. Diesmal wollen wir uns die Vizemeisterschaft noch holen.“

Derzeit liegt der TuS Münchweiler/Alsenz zwei Punkte hinter dem Zweiten FV Freinsheim (25 Punkte), der nach aktuellem Stand die Aufstiegsspiele bestreiten dürfte. „Wir wollen versuchen, die nächsten drei Spiele so gut wie möglich zu absolvieren, um dann am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Freinsheim das Erreichen des zweiten Ranges in der eigenen Hand zu haben“, sagt Hillenbrand. Die Aufstiegshoffnungen der TuS-Damen haben am vergangenen Wochenende neue Nahrung bekommen – dank eines Donnersberger Lokalrivalen. Der ASV Winnweiler besiegte nämlich die Freinsheimerinnen und machte es so möglich, dass Münchweiler/Alsenz wieder ganz nah dran ist am Dauerrivalen.

TuS war beim 0:7 im Hinspiel gegen FCK chancenlos

Im Hinspiel in Kaiserslautern waren die TuS-Damen noch chancenlos. Letztlich gewannen die FCK-Damen klar mit 7:0. Im Jahr 2026 sind die TuS-Frauen aber wie der kommende Gegner noch ungeschlagen. In vier Begegnungen holte Münchweiler/Alsenz in diesem Jahr zehn Punkte. Zuletzt gab es einen 5:4-Erfolg über die zweite Mannschaft des SV Kottweiler-Schwanden II.

Beim TuS hofft man, dass Julia Blümmert vorne wieder zuschlagen kann. Die Angreiferin von Münchweiler/Alsenz hat in dieser Saison schon acht Tore erzielt, steht in der ligainternen Torjägerinnen-Tabelle auf Platz vier. Einen Rang vor ihr steht Lucia Rojas, die neunmal für die FCK-Frauen getroffen hat. Klar ist: Die große Stärke des 1. FC Kaiserslautern in dieser Spielzeit ist die Defensive. Die sollte auch beim TuS Münchweiler/Alsenz am Samstag stimmen, wenn es mit einer Sensation klappen soll.