An einem bundesweiten Gedenktag, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für kommenden Sonntag einlädt, wird sich auch der Donnersbergkreis beteiligen. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit.

Wie es aus dem Bundespräsidialamt heißt, soll mit diesem Gedenktag nicht nur der Menschen gedacht werden, die in dieser Zeit verstorben sind, sondern auch der Hinterbliebenen, die ihre Angehörigen nicht beim Sterben begleiten durften und denen damit ein wichtiges Ritual im Trauerprozess fehlt. Auf öffentlichen Gebäuden werden bundesweit die Fahnen auf halbmast wehen, die zentrale Gedenkfeier wird ab 12.50 Uhr live im ZDF übertragen.

Dank an alle Helfer

Für den Donnersbergkreis hat Landrat Rainer Guth betont, dass darüber hinaus auch den Bürgern gedankt werden soll, die sich für die Pandemie-Bekämpfung einsetzen, die als ehrenamtliche Helfer Hilfebedürftigen zur Seite stehen und die an ihren Arbeitsstellen dazu beitragen, dass die Grundversorgung gesichert ist. „Und wir wollen an die Menschen denken, deren Existenz durch die coronabedingten Beschränkungen bedroht ist oder die ihre Existenz bereits verloren haben“, so Guth.

Landrat: „Wenig Alternativen“

Er appelliert an die Bürger, weiter durchzuhalten und die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung mitzutragen. Er könne verstehen, dass viele Menschen zunehmend zermürbt seien, sehe jedoch wenig Alternativen, so der Landrat. „Die Intensivstationen haben kaum noch Kapazitäten, das Pflegepersonal ist längst an seinen Grenzen angelangt. Wir müssen unter allen Umständen vermeiden, dass Ärzte entscheiden müssen, wer lebensrettend beatmet wird und wer nicht“, so sein Appell.