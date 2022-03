2020 waren sie der Pandemie gänzlich zum Opfer gefallen, im Vorjahr eine gewisse Corona-Zurückhaltung noch spürbar: Nun hofft Stadtbeigeordneter Jamill Sabbagh bei den Kirchheimbolander Dreck-weg-Tagen am kommenden Wochenende auf rege Beteiligung. Die Chancen dafür stehen zumindest nicht schlecht.

Im vergangenen Jahr hätten sich viele Menschen verständlicherweise nicht getraut, an einer größeren Aktion teilzunehmen, betont Sabbagh, der die Dreck-Weg-Tage organisiert. Auch die mit der Pandemie verbundenen Kontaktbeschränkungen seien ein Hindernis gewesen.

Obwohl die Infektionszahlen nach wie vor hoch sind, sieht es dieses Jahr nach einer besseren Resonanz aus. So seien nicht nur traditionell Parteien und Vereine mit von der Partie, wenn es darum geht, die Stadt von Müll und Unrat zu befreien: Am Freitag werden außerdem Schüler der Grundschule sowie der Georg-von-Neumayer-Schule unterwegs sein und das Gebiet rund ums Schulzentrum einschließlich des Kibobads säubern. Auch die Kitas Ritten und Louhans wollen in ihrem Umfeld einen Beitrag zu einem besseren Erscheinungsbild der Kleinen Residenz leisten. Zusätzlich melden sich jedes Jahr viele Privatfamilien, die ebenfalls mit anpacken wollen.

Privatpersonen sind am Samstag an der Reihe

Diese sind – wie die Parteien und Vereine – am Samstag an der Reihe: Um 9 Uhr werden am Schlossplatz Zangen, Müllsäcke und Handschuhe verteilt, anschließend die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. Diese sammeln dann auf festgelegten Strecken im Stadtgebiet Abfall ein.

Sabbagh ist zuversichtlich, dass die Aktion in diesem Jahr erfolgreich sein wird. „Es ist schade, dass wir so etwas brauchen“, betont er. Trotzdem freut er sich über das Engagement. In der Vergangenheit sei mit dem Müll stets mindestens ein Container gefüllt worden. Für dieses Jahr seien drei Lastwagen und ein großer Container bestellt – Sabbagh geht davon aus, dass diese am Freitag und Samstag auch gebraucht werden.

Info

Anmeldungen für den Dreck-weg-Tag am Samstag, 26. März, per E-Mail an j.sabbagh@t-online.de oder unter Telefon 0171 2654217.