Am kommenden Sonntag, 29. August, findet im Rahmen der sonntäglichen Nachmittagsöffnung um 16 Uhr ein Orgelkurzkonzert in der Paulskirche Kirchheimbolanden mit Bezirkskantor Martin Reitzig statt. Der Orgel als „Instrument des Jahres 2021“ ist dieser „ToccaTag“ gewidmet, den das Bistum Speyer zusammen mit der Evangelischen Kirche der Pfalz veranstaltet. Ziel dabei, so der Bezirkskantor, sei es, in möglichst vielen der über 1000 pfälzischen Kirchen die d-Moll-Toccata von Johann Sebastian Bach zu Gehör zu bringen. In Kirchheimbolanden erklingen neben dieser Toccata auch die Fuge d-Moll sowie die F-Dur-Toccata und Fuge an der Stumm-Orgel von 1745. Der Eintritt zum Konzert ist frei.