Das Kirchheimbolander Hallenbad ist nach wie vor geschlossen, wie andere publikumsträchtige Einrichtungen zur Zeit auch. Die Zeit des Betriebsstillstandes wird gleichwohl genutzt – und das in sehr verschiedenen Hinsichten. Unter anderem ist das Badpersonal in die Produktion von Gesichtsmasken eingestiegen.

Näher dran am eigentlichen „Kerngeschäft“ eines Hallenbads sind die Reparaturarbeiten, die in jedem Jahr anstehen – üblicherweise aber erst im Sommer. Die jährliche Revision ist dann in „normalen“ Jahren verbunden mit einer mehrwöchigen Schließung. Um nun nach einem Ende der coronabedingten Auszeit möglichst rasch und dann auch wieder dauerhaft für die Schwimmer und Saunierer da sein zu können, wurde die Revision in diese derzeitige Zwangspause vorverlegt.

Teilweise habe das Badpersonal die Reparaturen, die mit eigenen Kräften umgesetzt werden können, bereits erledigt. Das heißt, kaputte Fliesen wurden ausgewechselt, Fugen erneuert, einige Sachen für den Außenbereich abgeschliffen und ähnliches, berichtet Werkleiter Ulrich Kurz im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Jetzt sei man dabei, auch die Fremdfirmen zu bekommen, die für die spezielleren Wartungsarbeiten an der Badtechnik benötigt werden. Das Wasser in den Schwimmbecken sei nicht abgelassen worden. Ein Wasserwechsel würde wieder mehrere Wochen Zeit in Anspruch nehmen, so Kurz.

Kassenbereich wird erneuert

Änderungen und Neuerungen, wie sie immer wieder mal mit den Revisionsarbeiten umgesetzt werden, gebe es diesmal im Bereich des Kassenautomaten. Der müsse erneuert werden, auch beim Drehkreuz zum Einlass in den Badbereich „ist nicht mehr alles so, wie es sein soll“, so Kurz, der auf die mittlerweile zwölfjährige Nutzungsdauer der bisherigen Anlage verweist. Allein für diese Arbeiten an Kassentechnik und Drehkreuz seien 200.000 Euro an Aufwand veranschlagt.

Was Ulrich Kurz natürlich nicht sagen kann: wann der Bade- und Saunabetrieb wieder weitergeht. Aber er ist zuversichtlich und sieht die Einrichtung in puncto Hygiene ohnehin gut aufgestellt.

„Gute Funktionskette gebildet“

Und für dieses Thema ist man im Hallenbad nun auch in anderer Hinsicht tätig geworden: Die Mitarbeiterinnen aus Bistro und vom Reinigungspersonal – „alle, die sich das zutrauen“, so Badleiter Stefan Stephan – nähen jetzt auch Masken für Mund- und Nasenschutz. „Wir haben da schon eine recht gute Funktionskette gebildet“, erzählt Stephan. An einer Station werde Stoff zugeschnitten, eine weitere kümmert sich um die Gummibänder, dann kommt das Nähen, dann die Abschlussarbeiten, beschreibt er das arbeitsteilige Miteinander.

So habe es das Team auf eine Produktion von 50, 60 Masken täglich gebracht. Die Idee sei schon Anfang April aufgekommen. Eine Mitarbeiterin, die eine entsprechende Nähmaschine hat, habe den Anstoß gegeben, wobei anfangs noch sehr aufwendig an dreilagigen Mustern gearbeitet worden sei. Inzwischen habe man ein verändertes Schnittmuster, mit dem es zügiger gehe, es gebe inzwischen zwei Näherinnen mehr, und auch eine ehrenamtliche Helferin bringe sich nun mit ein, so Stephan.

Genäht wird indes nicht für die breite Öffentlichkeit. Die Masken seien gedacht für den Bedarf der Verbandsgemeinde-Verwaltung, der VG-Werke, für die Feuerwehr, aber auch für die Kinderkrebsklinik.