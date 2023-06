Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Menschen in hohem Alter pflegen in vielen Fällen – nicht selten gezwungenermaßen – ein eher zurückgezogenes Leben. Herbert Bender und Erhard Schröder bilden den Gegenentwurf: Sie sind im Gauersheimer Ortsgeschehen omnipräsent. Neulich wurden die beiden Urgesteine ausgezeichnet. Die erinnern mitunter an zwei Figuren aus einer Fernsehsendung.

Bei einem Kameradschaftsabend hat die Gauersheimer Feuerwehr kürzlich ihren beiden Ehrenmitglieder Herbert Bender und Erhard Schröder das goldene beziehungsweise silberne Ehrenzeichen