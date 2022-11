Laut Geschäftsführer Uwe Hiltmann handelt es sich um die „bundesweit größten Kommunalisierung im Öffentlichen Personen-Nahverkehr“. Alsenz, Obermoschel und Niedermoschel sollen in besonderem Maße davon profitieren. Die Startphase aber ist holprig.

Die von den Landkreisen Bad Kreuznach, Mainz-Bingen und der Stadt Bad Kreuznach neu gegründete eigene Kommunale Busgesellschaft Kommunal-Verkehr Rhein-Nahe (KRN) fährt die meisten Gemeinden in dem Gebiet öfter an als dies bisher der Fall war – und auch später am Abend. In einigen Verbandsgemeinden gibt es nun mindestens im Zwei-Stunden-Takt Verbindungen in alle umliegenden Gemeinden. Mit der Stadt Bad Kreuznach sind jetzt alle Orte im Umland werktags mindestens stündlich verbunden.

Für sehr kleine Gemeinden wurden Rufbusse eingerichtet, die von Passagieren bestellt werden können. Ebenso werden die Rufbusse an Wochenenden und bei weniger genutzten Verbindungen zu den fahrplanmäßigen Zeiten eingesetzt. Den Rufbus können Fahrgäste über www.rnn.info oder unter der Telefonnummer 06132 789616 bestellen. Neu auch: Mit Start der kommunalen Busgesellschaft werden nur noch halb so viele Schulbusse eingesetzt. Grund: Die Schüler können laut KRN jetzt vielfach mit den reguläre Linienbussen ihre Schulen erreichen.

Beschwerden zum Schulstart

Die Startphase stand allerdings unter keinem guten Stern. War es in den Herbstferien laut KRN noch gut gelaufen, so mehrten sich die Beschwerden mit dem Schulstart rasant: Geschäftsführer Uwe Hiltmann berichtete von rund 600 an der Zahl. Es hagelte Kritik – vor allem aus dem Bad Kreuznacher Raum –, weil Schüler zu spät zur Schule kamen oder am Nachmittag weitaus länger warten mussten, bis sie nach Hause fahren konnten. Zudem seien einige Haltestellen nicht angefahren worden, auch ganze Linien seien ausgefallen. KRN hat nach eigenen Angaben damit zu kämpfen, dass sage und schreibe 57 neu eingestellte Busfahrer trotz Vertrags ihre Arbeit gar nicht erst angetreten hätten.

KRN hat 130 eigene Busse und rund 140 Busse von Bus-Subunternehmen im Einsatz. Der für die Gründung und den Aufbau der kommunalen Gesellschaft eigens eingestellte Hiltmann spricht von der bundesweit größten Kommunalisierung im Öffentlichen Personen-Nahverkehr. Jährlich sollen rund 14 Millionen Kilometer im neuen Bus-Verkehr der KRN gefahren werden.

Verbessertes Busangebot im Donnersbergkreis

Auf der neuen Linie 221 profitieren Obermoschel, Niedermoschel und Alsenz von dem neuen Busangebot. Fast stündlich fährt ab 4.35 Uhr am Bahnhof Alsenz ein Bus über Niedermoschel und Obermoschel bis zum Bahnhof in Bad Kreuznach. Der letzte Bus von Montag bis Freitag fährt in Alsenz um 23.40 Uhr ab und ist um 0.27 Uhr in Bad Kreuznach am Bahnhof. Ebenso fährt nahezu stündlich ein Bus vom Bahnhof Bad Kreuznach (erster Bus ab 5.32 Uhr) übers Einkaufszentrum Alsenz bis zum dortigen Bahnhof. Über diese Linie sind auch die weiterführenden Schulen wie die Realschule Bad Münster am Stein-Ebernburg, die Gymnasien oder die Berufs- und Fachschulen in Bad Kreuznach erreichbar. Samstags gibt es ab 6.40 Uhr ein stündliches Bus-Angebot von Alsenz zum Bahnhof Bad Kreuznach und von der Kurstadt aus (ab 6.32 Uhr) in Richtung Alsenz. An Sonn- und Feiertagen verkehren Busse im Zwei-Stunden-Takt.

Im Schülerverkehr sind die Busse voll, zu anderen Zeiten wird das Angebot noch nicht allzu stark genutzt. Ob sich dies mit er Einführung des 49-Euro-Tickets ändert, gerade durch Pendler nach Bad Kreuznach? Ziel ist es, mehr Menschen zum Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu bewegen. Die derzeit noch dieselbetriebene Busflotte soll in den kommenden Jahren sukzessive auf neue Energien wie zum Beispiel Wasserstoff umgerüstet werden. Insgesamt wird mit einem Kostenbedarf von rund 15 Millionen Euro pro Jahr gerechnet. Die beteiligten Landkreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen sowie die Stadt Bad Kreuznach bauen auf eine finanzielle Beteiligung des Landes aufgrund des neuen Nahverkehrsgesetzes, das Gelder für den Betrieb von „Dorflinien“ vorsieht.

Info

Der Fahrplan der Linie 221 ist abrufbar unter www.krn-mobil.de. Das RKN-Info-Center ist erreichbar unter 0671 896640 oder infocenter@krn-mobil.de.