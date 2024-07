In unserer neuen Kolumne stellen wir leichte, originelle, neue, kreative und besonders bekömmliche Rezepte für den Sommer vor. Machen Sie mit!

Zucchini gehören nicht gerade zu den geschmackintensivsten Gemüsearten. Trotzdem lassen sich Zucchini in unendlich vielen Varianten zubereiten, vertragen sich gut mit anderem Gemüse und brauchen in der Zubereitung nicht viel Zeit – so, wie die Zucchinipuffer, die warm oder kalt gegessen werden können. Dazu passen frische Dips.

Zubereitung

Für die Puffer braucht es 3 große Zucchini, 2 kleine rote Zwiebeln, 2 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Paniermehl, 2 Eier, 40 Gramm Parmesan, 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Paprikapulver nach Belieben, einen Spritzer Zitrone. Die Zucchini grob raspeln, in ein Sieb geben, salzen und 20 Minuten zum Entwässern stehen lassen, dann noch einmal kräftig ausdrücken. In der Zwischenzeit Zwiebeln und Knoblauch fein hacken, Parmesan reiben, Eier mit den Gewürzen verquirlen, die Raspeln mit den übrigen Zutaten vermischen und die Eiermischung damit vermengen. Sollte die Masse noch nicht stabil sein, noch etwas Paniermehl hinzufügen. Die Puffer in einer beschichteten Pfanne mit Öl ausbacken. Die Puffer halten sich im Kühlschrank mindestens zwei Tage, lassen sich in einer Pfanne aufwärmen und auch gut einfrieren.



