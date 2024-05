Sonne, Wolken, Schauer: Auch Anfang Mai bietet das Wetter zunächst einen April-typischen Mix. Und in der kommenden Woche wird es wohl kaum besser.

Ein sich abschwächendes Tief entfernt sich aus unserer Region Richtung Nordsee. Um seinen Kern herum lenkt es allerdings wieder spürbar kühlere Luft nach Südwestdeutschland. Bei meist nur schwachen Luftdruckgegensätzen können sich dennoch am Wochenende in der labilen Luftmasse mit sonniger Einstrahlung wieder Schauerwolken entwickeln. Zu Beginn der neuen Woche gewinnt dann vermutlich ein Tief bei den Britischen Inseln Einfluss auf unser Wetter.

Vorhersage

Donnerstag: Es halten sich kompakte Wolken mit einigen Regenfällen oder Schauern. Zum Nachmittag hin trocknet ein frischer Südwest- bis Westwind die Luft ab, mitunter kann sich die Wolkendecke auflockern. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den beiden Vortagen spürbar zurück.

Freitag: Es gibt eine Mischung mit insgesamt mehr Wolken als Sonne. Zwischenzeitlich können die Wolken etwas dunkler und bedrohlicher werden, leichte Schauer sollten aber die Ausnahme bleiben. Dabei bleibt es verhältnismäßig kühl. Der Wind flaut bis zum Abend weitgehend ab.

Samstag: Mit sonniger Einstrahlung entwickeln sich teils mächtigere Haufenwolken, die sich in Form örtlicher Regengüsse und einzelner Gewitter entladen können. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Sonntag: Auch am Sonntag bleibt es bei einem April-typischen Mix aus Sonne und blumenkohlartigen Wolken. Mancherorts können kleinere Schauer auftreten, die Temperaturen steigen allerdings leicht. In der Nacht auf Montag kann es von Frankreich her häufiger regnen.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch bleibt es voraussichtlich durchwachsen mit gelegentlichen Regenfällen und Schauern, dazu wird es Mai-typisch kühl.