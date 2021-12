In Rockenhausen ist es seit vielen Jahren das glanzvolle Startsignal fürs neue Jahr und gleich dessen erster Höhepunkt: das Neujahrskonzert mit dem Orchester des Pfalztheaters in der Donnersberghalle. Es wird auch diesmal nicht stattfinden können, die Stadt hat jetzt entschieden, das für 9. Januar terminierte Konzertereignis abzusagen. „Es war keine leichte Entscheidung, aber die Verantwortung bezüglich der pandemischen Lage ist momentan nicht tragbar“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt zu den Gründen. Bereits gekaufte Tickets können nach weiteren Angaben an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, dort erhalten die Ticketkäufer ihr Geld zurück. Die Rückabwicklung in bar ist ab 5. Januar 2022 möglich. Rückfragen können an die Kultur- und Touristinfo, Telefon 06361 451-123, gerichtet werden.