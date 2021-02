Am Wochenende kam es zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg. Der Unfallverursacher touchierte, die Polizei vermutet beim Vorbeifahren, den Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges der Geschädigten. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Hinweise können an die Polizei Kibo unter 06352 911-100 gegeben werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall zu melden.