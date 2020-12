Auf der L 386 von Marienthal nach Bastenhaus ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens gestoßen. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Grund dafür, dass die Polizei den Unfall erst am Donnerstagmorgen gemeldet hat: Der Geschädigte hat zunächst keine Anzeige erstattet – als er aber am Mittwochnachmittag an besagter Stelle am Fahrbahnrand einen Außenspiegel gefunden hat, ist er dann doch auf der Dienststelle vorstellig geworden. Die Vermutung liegt nahe, dass der Spiegel vom Fahrzeug des Verursachers stammt. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Klärung der Unfallflucht beitragen können, unter Telefon 06361 9170.