Am 20. Dezember kam es zwischen 7.20 und 16.50 Uhr zu einer Unfallflucht in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg. Ein bislang Unbekannter streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den am linken Außenspiegel entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Kirchheimbolanden bittet Zeugen, sich unter 06352 911-0 zu melden.