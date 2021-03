Am Dienstagnachmittag entfernte sich ein mattschwarzer Mercedes mit roten Streifen um die Außenspiegel unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er einem ordnungsgemäß in der Marnheimer Straße geparkten Auto den Außenspiegel abgefahren hatte. Der Unfall ereignete sich nach weiteren Polizeiangaben in Höhe der AOK-Geschäftsstelle. Der unfallflüchtige Wagen war in Richtung Innenstadt unterwegs. Hinweise an die Polizei Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911-0.