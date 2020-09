„Nein, das beunruhigt mich nicht“, gab sich Landrat Rainer Guth am Montag gelassen, nachdem der Donnersbergkreis mit seinen östlichen und südöstlichen Gebieten auf jener Karte auftaucht, die Teilgebiete mit geologischer Eignung für ein Atommüll-Endlager ausweist. Die Karte, die am Montag veröffentlicht wurde, gebe nur ein ganz grobes Raster wieder, gestützt allein auf geologische Daten, und weise ohnehin das halbe Bundesgebiet als geeignet aus. Schon die Geologie mit ihrem Wildwuchs und dem Flickenteppich an Formationen in diesem Gebiet versichere ihm, dass keiner, der das ernsthaft untersuche, dieses Gebiet in die engere Wahl nehmen würde. Er sei sicher, dass dieser Kelch am Donnersbergkreis vorübergehen werde. Gleichwohl behalte der Kreis das Thema im Auge und werde dazu auch Stellung nehmen. Das fragliche Teilgebiet reicht von der Mitte Rheinhessens über Alzey und ein Gebiet im Osten der VG Kirchheimbolanden über Eisenberg und Grünstadt bis nach Neustadt.