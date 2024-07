Am Sonntag beim Kurpfalz-Cup in Biblis waren etwa 300 Sportler am Start, um sich eines der wertvollen Katanas zu sichern. Denn diese wurden statt der üblichen Pokale an die Sieger überreicht.

Das Team der Kampfsportschule Black Eagle aus Göllheim war mit 14 Teilnehmern angetreten. Hannah Barbara aus Weitersweiler schied knapp schon in den Vorkämpfen aus. Malik Braun aus Ramsen und Raziel Netter aus Carlsberg waren an diesem Tag nicht zu schlagen und besiegten alle Mitstreiter in ihrer Klasse, bis nur noch ein internes Black-Eagle-Finale anstand. Das entschied Braun gegen Netter, der sein erstes Turnier bestritt, für sich. Somit gingen die Plätze eins und zwei gingen nach Göllheim.

Weltmeister Lennox Cantstetter aus Eisenberg hatte keinerlei Probleme und siegte in seiner Gewichtsklasse. Georgios Tsarkovistas aus Eisenberg verlor knapp im Finale, weil er nicht auf die Anweisung seines Trainers gehört hatte. Ashley Glanzdorf aus Rodenbach hörte hingegen sehr wohl auf die Trainer-Ansagen und siegte in ihrer Klasse. Die Geschwister Hülya und Salim Gökkaya aus Eisenberg gaben ebenfalls ihr Bestes. Salim schied in den Vorkämpfen aus, Hülya landete auf Platz drei.

Bei Elias Kastner läuft alles nach Plan

Der weitere Weltmeister aus dem Lager der Black Eagles, Elias Kastner, gewann seine erste Klasse durchgängig durch technische Knockouts. Die Knieverletzung vom letzten Turnier war gut ausgeheilt, alles lief wieder nach Plan. In der Kadettenklasse bis 65 Kilogramm war allerdings kein weiterer Kämpfer am Start. Elias Kastner versuchte sich darum dann bei den Erwachsenen. Auch hier gelang ihm ein glatter Durchmarsch bis auf Platz eins.

Amy Koukouvetsos aus Offstein erging es in Sachen Gegnerinnen ähnlich. Sie entschied sich ebenfalls, drei Klassen höher zu starten. Eine mutige Entscheidung. Amy führte bis kurz vor Ende und blieb dann am letzten Treffer der Gegnerin hängen. Aber höchsten Respekt, dass sie in dieser Klasse angetreten war.

Christian Kunz aus Göllheim hatte ebenfalls einen guten Lauf, der zum Sieg führte. Lilly Weber aus Eisenberg stand auf Platz drei auf dem Siegertreppchen. Bei ihrem ersten Turnier erkämpfte sich Mia Riemenschnitter aus Teschenmoschel gleich einen zweiten Platz. Mila Vonderschmidt aus Offstein konnte das Turnier mit dem dritten Platz abschließen. Das Trainerteam der Black Eagles um Jürgen Kastner war auf jeden Fall mit dem Ergebnis der Kämpfer in Biblis mehr als zufrieden.