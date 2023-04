Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Astrid Hedicke ist seit Mai die Chefin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Westpfalz-Klinikum. Sie trat die Nachfolge von Dr. Robinson Ferrara an. Seit acht Jahren ist Hedicke am Standort Kirchheimbolanden der Klinik tätig, war Leiterin der Geburtshilfe und weiß den „Geist“ dieser Klinik zu schätzen. Trotzdem will sie künftig manches anders machen.

Frau Hedicke, mit Ihnen kommt zum ersten Mal eine Frau auf einen Chefarztposten im Westpfalz-Klinikum. War das Ihr Ziel, als Sie hierher kamen?

Nein, es hat sich so ergeben.