Die Anhebung der Grundsteuern und der Gewebesteuern, zu der Land und Kreis die Gemeinde Ramsen verdonnert haben, das ist die größte Enttäuschung 2022 für Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG). Vor allem da im Frühjahr 2023 erneut die Hebesätze angepasst werden müssen.

„Das stimmt alles hinten und vorn nicht mehr. Viele Kommunen wollten sich gegen die vom Land geforderten Nivelierungssätze wehren. Doch das Land und die Kommunalaufsicht beim Kreis haben uns klar gesagt, dass wir um die Erhöhung nicht umhin kommen“, sagt Ruster. Ramsen habe bereits beschlossen, bis 2024 die Sätze anzupassen, bei der Grundsteuer B beispielsweise auf 500 Prozent. 2023 sollte zunächst auf 460 Prozent angepasst werden, jetzt verlange das Land plötzlich 465 Prozent, weshalb schon wieder nachgesteuert werden muss. „Wir können uns dem nicht verweigern, die Konsequenzen für den Doppelhaushalt 2023/2024 wären fatal. Das würde beispielsweise bedeuten, dass wir nicht einmal mehr einen Seniorennachmittag ausrichten könnten“, so Ruster.

Dies auch vor dem Hintergrund, dass Ruster sich für 2023 wünscht, dass nach dem Abflauen der Corona-Krise das gesellschaftliche Leben wieder stärker in den Fokus rückt. „Mit der Maifeier, der Kerwe, gerade auch dem Seniorennachmittag und jetzt am 8. Januar wieder mit dem Neujahrsempfang bekommen wir seit Jahresmitte 2022 ein Stück weit unsere Lebensqualität zurück. Ich wünsche mir, dass das so bleiben wird“, sagt Ruster.

Baugebiet soll realisiert werden

Wichtiges Projekt für Ramsen 2023 wird die Realisierung des Baugebiets Gäßjespfad entlang der Rosenthaler Straße sein. „2023 wollen wir in die Umsetzung einsteigen. Jetzt hoffen wir, dass alles seinen Gang geht, der Bebauungsplan rechtskräftig wird. 49 neue Bauplätze sollen entstehen, die Nachfrage ist noch weitaus größer“, so der Ortsbürgermeister.

Durch das Baugebiet wird der Bedarf an Kindergartenplätzen noch weiter steigen. „Uns fehlen in Ramsen, wo immer noch die katholische Kirche Träger der Kindertagesstätte ist, schon heute rund 20 Plätze“, bedauert Ruster die mangelnde Bereitschaft der Kirche, sich zu bewegen. „Investitionen in die Kindertagesstätte möchten weder der Verwaltungsrat noch das Bistum Speyer tätigen. Gleichzeitig wolle die Kirche aber auch nicht die Trägerschaft und damit die Entscheidungen über Konzeption und personelle Besetzung abgeben. „Das kann die Kirche nicht, denn der Betrieb der Kindertagesstätten wird von einer Stiftung geregelt. Der Verwaltungsrat hat uns mitteilt, dass eine Übertragung der Einrichtung zu einem symbolischen Preis von einem Euro nicht mehr möglich ist. Trotzdem will die Gemeinde mit der Kirche im Gespräch bleiben“, betont Ruster.

Kindergarten bleibt Thema

Die Idee eines Waldkindergartens werde sich aufgrund der Konzeption einer solchen Einrichtung, die kleinere Gruppen und speziell geschultes Personal bei gleichzeitig kürzeren Öffnungszeiten bedingt, nicht umsetzen lassen. Hier sieht Ruster eine der schwierigsten Aufgaben für die kommenden Jahre. „Wir müssen eine Lösung finden, die uns nicht für die nächsten zehn Jahre beschäftigt. In jedem Fall werden wir am Ball bleiben. Die sinnvollste Lösung wird aus meiner Sicht in jedem Fall - auch was Finanzierung anbelangt, ein Umbau des bestehenden Kindergarten sein. Wie wir das realisieren können, wird 2023 in jedem Fall eines der Hauptthemen in Ramsen blieben.“

Zur Person

Arnold Ruster, 61 Jahre, Versicherungsfachwirt, Ortsbürgermeister seit 15. August 2019. Der Amtsinhaber möchte 2024 bei der Kommunalwahl erneut für die FWG als Kandidat antreten.