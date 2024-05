Mit ihrem Kaffee&Kuchen-Stand ist sie praktisch schon eine Institution auf den Kirchheimbolander Märkten: die Nigeriahilfe. Auch beim anstehenden Maimarkt am Sonntag ist das Helferteam rund um Felicitias Stevens wieder dabei, um Spenden zu sammeln.

Die Deutsch-Nigerianerin Felicitias Stevens ist Gründungsmitglied der „Start Life – Start ins Leben“-Initiative und gerade frisch von einem dreimonatigen Einsatz in ihrer früheren Heimat zurück. Seit Jahren sammelt die Hilfsorganisation Spendengelder, die direkt nach Nigeria fließen. Zwischenzeitlich seien damit eine Schule und ein Kindergarten im Umfeld dreier Dörfer entstanden. 220 Kinder würden so dreimal wöchentlich mit einem vitaminreichen Essen versorgt.

Auch die Gesundheitsvorsorge würde vorangetrieben. Die Initiative ermögliche mit den Spendenmitteln, dass es für die Kinder regelmäßige ärztliche Untersuchungen gebe. Stevens verlängerter Arm nach Umusochie, dem Zusammenschluss dreier Dörfer, sei ihr vor Ort lebender Neffe Raffael. Die Schule biete für die Schüler und Schülerinnen Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung. So gebe es eine Näherei und ein Angebot für Computer- und Hauswirtschaftskurse.

„Armut schlimmer denn je“

Aktuell konnte aus Spendenmitteln auch ein neuer Spiel- und Sportplatz fertiggestellt werden. „Alles läuft super. Die Kinder sind überglücklich darüber“, schildert Stevens ihre Eindrücke von vor Ort. Die Schule habe bei der jährlichen Prüfung durch die Schulbehörde als zweitbeste von insgesamt 20 Schulen abgeschnitten, berichtet sie begeistert.

Sie selbst habe sich während ihres Aufenthaltes aktiv um die Bezahlung von Lehrergehältern sowie der Organisation von Lebensmittelvorräten und Lernmaterial gekümmert. Sie erlebe in den Begegnungen mit den Schulkindern stets die wirtschaftliche Not im Land: „Die Armut ist das Problem, sie ist schlimmer denn je. Die Eltern sind bitterarm, an Schulgeld und Extras ist nicht zu denken.“ Ihr Einsatz für die Nigeriahilfe sei Stevens daher ein Herzensanliegen und sie hoffe, dass alles gut weiterlaufen wird.