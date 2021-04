Der Rotary-Club Eisenberg-Leiningerland hat einen neuen Präsidenten. Andreas Seel aus Hettenleidelheim hat das Amt am Sonntag an Armin Barwich as Eisenberg weitergegeben, der damit einer der wohl jüngsten Präsidenten in der Geschichte der Rotarier sein dürfte. Schwerpunkt der Spenden- und Unterstützungsarbeit im kommenden Jahr seiner Präsidentschaft soll die Förderung von Unternehmen und Solo-Selbstständigen, sein, die von der Corona-Krise besonders schwer getroffen worden sind und in Rheinland-Pfalz so gut wie keine Unterstützung erhalten, hat Barwich im Gespräch mit der RHEINPFALZ angekündigt.

„Das ist heute für mich schon ein ganz besonderer Tag“, sagt Armin Barwich, der im Alter von 36 Jahren und auch nur nach einer kurzen Zeit bei den Rotariern bereits das Präsidentenamt angetragen bekommen hat. „Es sind ja erst zwei Jahre, die ich dabei bin“, freut er sich auf kommende Aufgaben. „Corona prägt im Moment unsere Gesellschaft und wirkt sich überaus negativ auf die Infrastruktur aus. Vor allem kleine Unternehmen der Event-Branche und Soloselbstständige, die seit Monaten nicht mehr arbeiten können, da es weder Veranstaltungen noch damit verbundene Aufträge für sie gibt, will ich in meinem Präsidentenjahr in den Fokus rücken“, sagt Barwich, der bereits erste Spenden und Hilfsprojekte geplant hat.

„Rotary hat das Motto gemeinsam stark zu sein, deshalb gilt es stets auf die aktuellen Anforderungen zu reagieren“, sagt Barwich, der als elfter Präsident des Rotary-Clubs Eisenberg-Leiningerland fungiert. Der Schauspieler und Gastronom, der die Villa Barwich in Eisenberg betreibt, die nach der Corona-Krise am 3. Juli wiedereröffnet wird, kennt die Probleme der Branche sehr genau, weiß wo er anpacken und helfen will. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass Rotary auch weltweit wirkt, so haben sich die Rotarier, die es mittlerweile seit 110 Jahren gibt, auf internationaler Ebene die Ausrottung von Polio auf die Fahnen geschrieben und dieses Ziel sogar weitgehend erreicht.

Barwich folgt auf Seel

Übernommen hat Barwich die Präsidentschaft von Andreas Seel, in dessen Amtszeit die Übergabe von mehr als 200.000 Euro Spenden fiel. „Das haben wir Hans Nordhorn zu verdanken, der uns das Geld hinterlassen hat, damit wir es für spezielle Projekte einsetzen.“ Persönlicher Höhepunkt sei, neben den Spendenübergaben, vor allem das Konzert mit den Mainzer Hofsängern gewesen, das der Club Eisenberg-Leiningerland im vergangenen Winter in der protestantischen Kirche in Eisenberg auf die Beine gestellt hat.

Nicht nur die Spenden aus den Taschen der Mitglieder und natürlich Beiträge, die gezahlt werden, sondern auch die Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen verwenden die Rotarier für Hilfsprojekte. „Jeweils zielgerichtet“, wie der alte und neue Präsident bei der Übergabe gleichermaßen betonen. So wurden beispielsweise 2015 bei der Jahrhundertflut im Moschtal im nördlichen Donnersbergkreis 5000 Euro für die Opfer bereitgestellt. Barwich: „Es ist mir natürlich bewusst, dass es sehr schwer werden wird, die enorme Spendensumme, die in der Amtszeit von Andreas Seel geflossen ist, während meiner Präsidentschaft zu erreichen, dennoch werde ich mich mit dem neuen Team an der Spitze des Clubs dafür einsetzen, optimal mit unseren Möglichkeiten zu helfen.“