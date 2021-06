Das Aris Quartett ist am Sonntag, 27. Juni, 18 Uhr, zu einem Live-Konzert der Kammermusikreihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ im Weingut Boudier und Koeller in Stetten zu Gast. Das Weingut gewährt dieser Veranstaltung der Stadt Kirchheimbolanden Obdach vor dem Hintergrund der Belegung der Stadthalle durch das Impfzentrum, wie die Organisatorin Lydia Thorn Wickert mitteilt. Das Aris Quartett – Anna Katharina Wildermuth, Noemi Zipperling (beide Violine), Caspar Vinzens (Viola), Lukas Siebre (Violoncello) – ist weltweit auf den großen Bühnen unterwegs, von der Elbphilharmonie Hamburg über die Philharmonie Paris bis zum Concertgebouw Amsterdam. Bereits im Jugendalter wurden die vier Musiker auf Initiative des Kammermusik-Professors Hubert Buchberger zusammengebracht. Großes Aufsehen erregte das Aris Quartett mit der Verleihung des hoch dotierten Kammermusikpreises der Jürgen-Ponto-Stiftung sowie gleich fünf Preisen beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Inzwischen liegen fünf CD-Produktionen vor. In Stetten spielen die vier Musiker Streichquartette von Franz Schubert, Dmitri Schostakovich und Felix Mendelssohn Bartholdy. Nach aktuellem Sachstand werden am 27. Juni 50 Gäste zugelassen in der Festscheune (Hauptstraße 19). Tickets gibt es nur über schriftliche Reservierung (tw@thornconcept.eu) und Barzahlung vor Ort (keine Kartenzahlung möglich). Angaben zur Person, Adresse, Impfstatus sollten am besten gleich mitgeschickt werden. Ein negativer Corona-Test gemäß aktuell gültiger Pandemie-Verordnung ist erforderlich.