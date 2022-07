Jahrelang sind sie mit ihrem Ultraleichtflugzeug über der Pfalz gekreist und haben Luftaufnahmen gemacht – von Getreideäckern. Und sie haben auch im Donnersbergkreis herausgelesen, welche Zeugnisse vergangener Kulturen in der Erde schlummern.

Zum Team Archaeoflug gehören vier Beteiligte: die beiden Piloten Ulrich Kiesow und Michael Voselek, außerdem Roland Seidel, der 3-D-Rekonstruktionen nach den Luftbildaufnahmen angefertigt hat, und die Landesarchäologin Andrea Zeeb-Lanz. Hunderte Bodendenkmäler, die zuvor unbekannt waren, haben sie bei ihren Flügen entdeckt.

In einem Buch haben die vier nun alles veröffentlicht, was sie bei den Erkundungen entdeckt haben – „ein echtes Bilderbuch“, sagt Andrea Zeeb-Lanz.

Spuren im Kornfeld bei Biedesheim

Ein ganzes Kapitel ist darin der Südpfalz gewidmet: den vorgeschichtlichen Gräben bei Zeiskam und der mittelalterliche Anlage der Komturei Heimbach „des Ritterlichern Ordens vom Hospital des Heiligen Johannes zu Jerusalem“, auch den steinzeitlichen Überresten bei Herxheim, dem merowingischen Gräberfeld, das für ein Neubaugebiet in Insheim ausgegraben wurde, und einem römischen Marschlager bei Rülzheim. Überhaupt haben sie viele römische Hinterlassenschaften gefunden, erzählt Zeeb-Lanz, vor allem Villen.

So wurde auch eine Villa rustica rekonstruiert, deren Spuren – Mauerreste in einem Feld – bei Biedesheim im Donnersbergkreis gefunden wurden.

Luftaufnahme des Felds bei Biedesheim, in dem Mauerreste die Vegetation verändern und sich Umrisse von Gebäuden abzeichnen. Foto: Voselek/Kiesow

Die vielen Keltenhügel bei Herxheim und Rülzheim sind leider nicht dokumentiert, denn im Wald oder im Weinberg lassen sich keine ungewöhnlichen Vegetationsspuren ablesen, erklärt Zeeb-Lanz.

In Wäldern und Weinbergen lässt sich nichts entdecken

Nur in Getreideäckern, wo die Pflanzen dicht an dicht stehen, und manchmal auch auf frisch gepflügten Äckern, wenn sich Verfärbungen im Boden zeigten, könnten Bodendenkmäler aus der Luft ausgemacht werden.

Das Ultraleichtflugzeug sei besonders gut geeignet gewesen für die Luftaufnahmen, erzählt Zeeb-Lanz. Darin sitze man ohne Kanzel in einer offenen Sitzschale wie in einem Kettcar, könne sich rechts und links hinauslehnen und senkrecht nach unten fotografieren. Geflogen sind Kiesow und Voselek, der in Wilgartswiesen lebt.

30 mögliche Bauten rekonstruiert

Roland Seidel dagegen würde sich nie in ein Flugzeug setzen, erzählt Andrea Zeeb-Lanz. Er hat nach den Luftaufnahmen der beiden anderen und nach eigenen Eindrücken am Boden 30 Rekonstruktionsvorschläge von den Bauwerken erstellt, die an den Stellen einst gestanden haben mögen, um den Menschen eine Vorstellung davon zu vermitteln, was solch ein Kreis oder Rechteck im Feld bedeutet.

Gearbeitet haben die vier ehrenamtlich. Selbst ihr Buch haben sie selbst finanziert. Von Beruf sind Kiesow, Seidel und Voselek Berufsschullehrer, erzählt Zeeb-Lanz, die einzige amtliche Archäologin unter ihnen. Die drei anderen haben die Luftbildarchäologie nebenbei als Hobby betrieben. Und da sie derzeit nicht mehr so viel Zeit dafür aufbringen können, haben sie ihren Flugapparat vor einem halben Jahr verkauft. Kiesow habe sich jetzt auf geoelektrische Prospektion verlegt, die nächste Stufe der Erkundung archäologischer Funde aus der Luft.

Lesezeichen

Ulrich Kiesow, Roland Seidel, Michael Voselek, Andrea Zeeb-Lanz: „Archaeoflug. Archäologische Denkmäler der Pfalz in Luftbildern und Rekonstruktionen“, Verlagshaus Schlosser, Pliening 2021, 34,90 Euro, ISBN 978-3-96200-509-2.