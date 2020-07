Im Donnersbergkreis waren im Juli 2517 arbeitslose Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet. Das waren 34 mehr als im Juni und 544 mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Diese Zahlen hat das Arbeitsamt Kaiserslautern-Pirmasens, in dessen Zuständigkeit der Donnersbergkreis fällt, am Donnerstag übermittelt. Die Arbeitslosenquote ist damit von 5,9 Prozent im Juni auf nun sechs Prozent gestiegen. Sie lag 1,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden nach weiteren Angaben dieser Pressemitteilung in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 118 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 58 mehr als im Juni und 32 mehr als im Juli des letzten Jahres. Im Bestand befanden sich zum Zähltag noch 502 offene Stellen. Insgesamt sieht die Agentur für die gesamte Westpfalz eine leichte Erholung. „Die schrittweisen Lockerungen aus den Bekämpfungsverordnungen des Landes hatten sich schon im Juni positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Diese Entwicklung setzte sich in den vergangenen vier Wochen fort.“ Die Zahl der arbeitslosen Menschen habe sich gegenüber dem Vormonat nur minimal erhöht. Hauptgrund dafür waren das Schuljahresende und damit verbunden der Abschluss von schulischen und beruflichen Ausbildungen. Ebenso spielte das Auslaufen von befristeten Arbeitsverträgen zum Quartalsende eine Rolle.