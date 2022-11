Von einer „insgesamt stabilen Entwicklung am westpfälzischen Arbeitsmarkt“, spricht Peter Weißler, Leiter der für den Donnersbergkreis zuständigen Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Und so liegt die Arbeitslosenquote für November rund um den höchsten Berg der Pfalz unverändert zum Vormonat bei 5,2 Prozent. Allerdings ist sie damit 0,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat, im November 2021.

Wenngleich „die Betriebe in unserer Region den Blick schon ins neue Jahr richten“, wie Weißler sagt, so hätten die Unternehmen doch nochmal eine hohe Zahl an offenen Stellen vor den Wintermonaten gemeldet. Im Donnersbergkreis sind in den vergangenen vier Wochen 70 zu besetzende Stellen neu hinzugekommen, so dass die Arbeitsagentur derzeit 807 offene Stellen vermeldet.