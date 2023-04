Noch verhalten, aber unverändert stabil präsentierte sich der westpfälzische Arbeitsmarkt im April. Eine spürbare Frühjahrsbelebung sei jedoch noch nicht zu beobachten, hat die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens am Freitag mitgeteilt. Im Donnersbergkreis waren in diesem Monat 2235 arbeitslose Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet. Das waren exakt so viele wie im März und 279 Personen oder 14,3 Prozent mehr als im April des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote liegt damit wie im März bei 5,4 Prozent ; das sind 0,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat.

„Für die kommenden Wochen und Monate erhoffen wir uns eine Belebung und damit verstärkte Einstellungen bei den westpfälzischen Unternehmen“, sagte Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Der Bedarf an Fachkräften bei den Betrieben sei unverändert hoch. 76 neu zu besetzende Stellen sind in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis gemeldet worden – 41 weniger als im März. Damit kann die Arbeitsagentur derzeit 859 offene Stellen anbieten.