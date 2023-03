2281 Menschen aus dem Donnersbergkreis waren im Februar bei der Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das sind 18 mehr als im Januar und 163 mehr als im Februar des Vorjahres. Peter Weißler, der Leiter der westpfälzischen Agentur für Arbeit, spricht von einem stabilen Arbeitsmarkt. „Es mussten sich bereits wieder weniger Menschen neu arbeitslos melden, als das in den Vormonaten aufgrund saisonaler Gründe der Fall war“, sagt er. „Gleichzeitig meldeten sich auch mehr Menschen in Arbeit ab. Dieser Trend wird sich in den Frühjahrsmonaten verstärken, wenn in allen witterungsabhängigen Branchen wieder vollumfänglich gearbeitet werden kann.“ Die Arbeitslosenquote im Donnersbergkreis liegt unverändert zum Vormonat bei 5,5 Prozent. Zum Jahresende hatte sie bei 5,2 Prozent gelegen.

Weiterhin werde die „positive Grundstimmung in den Unternehmen deutlich, die sich im unverändert breiten Arbeitsstellenangebot über alle Branchen hinweg“ spiegele. Die Betriebe seien weiter intensiv auf der Suche. „Sicherlich werden sich auch Perspektiven für jene Personengruppen ergeben, die es in vergangenen Jahren schwieriger hatten, einen neuen Job zu finden“, mutmaßt Weißler. 132 neu zu besetzende Stellen sind in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis gemeldet worden – 53 mehr als im Januar. Damit kann die Arbeitsagentur derzeit 859 offene Stellen anbieten.