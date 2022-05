Die Arbeitslosenquote im Donnersbergkreis liegt um 1,2 Prozentpunkte tiefer als vor einem Jahr: 1956 Menschen waren im April bei der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter als arbeitslos registriert. Die Quote von 4,7 Prozent liegt noch mal unter der des Vormonats (4,9 Prozent im März).

Somit haben sich die positiven Entwicklungen am westpfälzischen Arbeitsmarkt fortgesetzt. Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, die für den Donnersbergkreis zuständig ist, führt vor allem die Corona-Lockerungen und die traditionelle Frühjahrsbelebung als Gründe ins Feld. Wenngleich die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie die Lieferengpässe die wirtschaftliche Entwicklung bremsten, so zeige sich dies „in den Arbeitsmarktdaten momentan nur vereinzelt“.

Ungeachtet all dieser Unwägbarkeiten seien die Arbeitgeber aus der Region weiterhin auf Mitarbeitersuche. Die Zahl der gemeldeten offenen Arbeitsstellen habe rund um die Osterfeiertage einen weiteren Höchststand erreicht: westpfalzweit mehr als 6800 und damit fast 2000 mehr als ein Jahr zuvor; im Donnersbergkreis etwa 800.

„Von den günstigen Entwicklungen profitieren derzeit alle Personengruppen gleichermaßen“, sagt Peter Weißler, der Leiter der westpfälzischen Agentur für Arbeit. Auch für Arbeitssuchende, „die es in der Vergangenheit regelmäßig schwerer hatten, eine neue Anstellung zu finden“, böten sich mittlerweile vielfach Perspektiven.