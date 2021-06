Der Arbeitsmarkt im Donnersbergkreis bleibt auf Erholungskurs. Laut der am Dienstag veröffentlichten Monatsbilanz der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens waren im Mai 2369 arbeitslose Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet. Das waren 98 weniger als im April und 118 weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit nach weiteren Angaben der Agentur von 5,9 Prozent im April auf nun 5,7 Prozent gesunken. Sie lag 0,3 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats. Die Agentur sieht auch in der Westpfalz insgesamt einen weiter fortschreitenden Abbau der Kurzarbeit. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 113 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 27 mehr als im April und 60 mehr als im Mai des letzten Jahres. Im Bestand befanden sich zum Zähltag noch 574 offene Stellen.