Der Arbeitsmarkt erweist sich weiterhin als robust. Wie die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens gestern gemeldet hat, ging im Donnersbergkreis die Anzahl der Erwerbslosen im November um 55 Personen zurück auf nun 2014 Männer und Frauen, die bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter als arbeitsuchend gemeldet sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 328 Personen weniger. Die Arbeitslosenquote ist damit von fünf Prozent im Oktober auf nun 4,8 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,8 Prozentpunkte zurückgegangen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 111 zu besetzende Stellen gemeldet, 27 weniger als im Oktober und 13 mehr als im November des letzten Jahres. Im Bestand befanden sich zum Zähltag noch 737 offene Stellen, so die Agentur am Dienstag.