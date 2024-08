Im August waren im Donnersbergkreis 2368 arbeitslose Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet – 51 mehr als im Juli und 90 mehr als im August des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote ist von 5,5 Prozent im vergangenen Monat auf nun 5,7 Prozent gestiegen. Laut Arbeitsagentur standen die Entwicklungen am Arbeitsmarkt im August traditionell unter dem Eindruck der Sommerferien. So hätten sich einerseits noch einige junge Menschen nach abgeschlossener Schul- oder Berufsausbildung arbeitslos gemeldet, auf der anderen Seite würden während der Urlaubszeit weniger Menschen neu eingestellt. Das Ende der Ferien und „der weiterhin hohe Fachkräftebedarf“ sollten in den nächsten Monaten wieder zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen, prognostiziert die Arbeitsagentur.

Im August haben die Arbeitgeber aus dem Donnersbergkreis 71 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren zwar 19 mehr als im Juli, allerdings 56 weniger als im August 2023. 750 offene Stellen sind derzeit im Donnersbergkreis zu vergeben.