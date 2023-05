Von einer „verhaltenen Belebung“ am westpfälzischen Arbeitsmarkt spricht die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, die auch für den Donnersbergkreis zuständig ist. Nachdem sich der Arbeitsmarkt in den Monaten nach dem Jahreswechsel zwar stabil gezeigt habe, „die übliche Frühjahrsbelebung jedoch ausgeblieben war“, nehme das Geschehen nun langsam wieder etwas mehr Fahrt auf. Im Donnersbergkreis waren im Mai 2156 arbeitslose Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet – 79 weniger als im Vormonat, 278 mehr als im Mai des Jahres 2022. Die Arbeitslosenquote ist damit von 5,4 Prozent im April auf nun 5,2 Prozent gesunken. Sie liegt allerdings noch um 0,7 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Die Aussichten für die kommenden Monate bewertet die Arbeitsagentur als grundsätzlich positiv. „Die Arbeitgeber der Region suchen dringend nach Fachkräften“, weiß Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit. Mit Blick auf das breite Arbeitsstellenangebot „versprechen wir uns nach den Pfingstferien weitere Einstellungen in den Unternehmen und damit verbunden einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit“, sagt er. Von Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis wurden in den vergangenen vier Wochen 84 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren acht mehr als im April. Im Bestand befanden sich demnach 855 offene Stellen.

Besonders im Blick hat die Agentur für Arbeit derzeit junge Menschen, die sich in den Vorbereitungen für die Abschlussprüfung befinden. Wie in jedem Jahr sei davon auszugehen, dass nicht alle unmittelbar in ihren Betrieben übernommen werden können. Doch auch für jene bestünden „mit dem vorhandenen Stellenangebot beste Chancen, kurzfristig eine neue Anstellung und damit Chance zu finden“, befindet Weißler. Den Unternehmen rate die Arbeitsagentur grundsätzlich: „Die Weiterbeschäftigung der ehemaligen Azubis ist der beste Garant, dem Fachkräftemangel, anstehenden Personalbedarfen und Altersabhängen entgegenzuwirken.“