Die Dorfmitte von Höringen als zentraler Punkt für alle Altersgruppen soll aufgewertet werden. An dieser Stelle spielt sich das dörfliche Leben ab und werden Feste abgehalten. Dazu hat sich ein Arbeitskreis „Dorferneuerung und Infrastruktur“ gebildet.

Eine Bestandsaufnahme ist ebenso erfolgt wie eine erste Analyse. Der Arbeitskreis setzt sich aus Ratsmitgliedern, Ausschussmitgliedern und Bürgern zusammen. Drei Schwerpunkte seiner Arbeit haben sich schnell heraus kristallisiert, so Ortsbürgermeisterin Brigitte Endes: der Dorfplatz, die Buswartehalle und der Bachlauf.

Buswartehallendach „ein Dorn im Auge“

Der Dorfplatz sei die Stätte der Kommunikation im Dorf, Feste wie die Kerwe werden an dieser Stelle ausgerichtet. Deswegen sei es angebracht, in diesem Bereich eine ordentliche Toilettenanlage einzurichten, so die Gesprächsteilnehmer. Zu prüfen ist, ob das angrenzende Raiffeisengebäude dafür genutzt werden kann und auch für andere Zwecke zur Verfügung steht.

Der Arbeitskreis war sich einig, dass die Buswartehalle sowohl mit Bauweise als auch mit ihrer Gestaltung überhaupt nicht in das Ortsbild passt. Vielen sei vor allem die Überdachung „ein Dorn in Auge“. Allerdings ist den Mitgliedern des Arbeitskreises die Bedeutung bewusst. Denn sie wird bei schlechtem Wetter von Schülern zum Unterstellen genutzt. Bei Festen wird sie oftmals mit in die Gestaltung einbezogen, so auch beim Maibaumfest. Grundsätzlich wurde der Wunsch nach einer freundlicheren Alternative ausgesprochen.

Bachlauf ein „Dreckloch“

Bemängelt wurde auch der Zustand des durch den Ortskern führenden Bachlaufs. Dieser sei überhaupt nicht ansehnlich, so die Gesprächsteilnehmer. Dringend sei eine Umgestaltung nötig. Der Aschbach hat ein sehr geringes Gefälle, weshalb es immer wieder zu Ablagerungen und Verschlammungen kommt. Für viele Betrachter stellt sich der Bachlauf als „Dreckloch“ dar. Dies möchten die Mitglieder des Arbeitskreises gerne ändern, haben allerdings nur begrenzte Möglichkeiten. Der Bachlauf ist als Gewässer dritter Ordnung eingestuft, sodass die Verfügungsgewalt über ihn bei der Verbandsgemeinde Winnweiler liegt. Weiterhin sind bei einer Neugestaltung wasserschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten, so die Ortsbürgermeisterin.

Der Arbeitskreis wird sich zu weiteren Beratungen und Ausarbeitungen treffen, sobald aufgeworfene Fragen über Zulässigkeiten und Besitzverhältnisse geklärt sind. Letztlich obliegen die Entscheidungen dem Ortsgemeinderat. Jede Umsetzung kostet Geld. Dabei ist die Ortsgemeinde auf Zuwendungen angewiesen. Nach einer Willensbekundung durch das örtliche Gremium ist eine Vorplanung mit einer groben Kostenschätzung zu erstellen. „Damit werden wie dann in die Genehmigungsphase gehen und öffentliche Zuwendungen beantragen“, so die Ortsbürgermeisterin.