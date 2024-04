Der Arbeitskreis „Aktiv gegen rechts“ veranstaltet am Montag, 15. April, ab 18 Uhr eine Demonstration „für Demokratie, Toleranz und Menschenrechte“ auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden. Dabei sprechen Vertreter von CDU (Marc Muchow), SPD (Jaqueline Rauschkolb), Grünen (Lisett Stuppy), FDP und FWG, Musik macht Dietrich Amadeus Mayer. Eine weitere Kundgebung findet am Freitag, 19. April, 18 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus in Einselthum statt.