Der Deutsche Engagementpreis würdigt engagierte Menschen, Initiativen, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen in verschiedenen Kategorien. Für den Publikumspreis ist der Arbeitskreis „Aktiv gegen Rechts“ nominiert, der sich für eine bunte Nordpfalz einsetzt.

Aus jedem Bundesland gibt es mehrere nominierte Initiativen und Personen. Die Nominierten sind in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen aktiv. Im Arbeitskreis „Aktiv gegen Rechts“ kooperieren Nichtregierungsorganisationen, Einzelpersonen und eigenständige Gruppierungen aus dem Donnersbergkreis unter dem Motto „Die Nordpfalz bleibt bunt“ für Menschenrechte, Toleranz und Freiheit in einer offenen Gesellschaft.

Der Arbeitskreis will Prozesse der Bewusstseinsbildung fördern, zur Teilhabe an demokratischen Entwicklungen ermutigen und für Zivilcourage animieren. Durch Aufklärungs- und Gedenkarbeit, bei Aktionen und Demonstrationen, durch Kulturveranstaltungen und Vernetzungen engagiert sich „Aktiv gegen Rechts“ generationenübergreifend in der politischen Bildungsarbeit in der ländlich strukturierten Nordpfalz.

Noch bis 20. Oktober findet die Abstimmung über den Deutschen Engagementpreis statt. Rund 400 Projekte und Personen haben die Chance, den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis zu erhalten. Die Top 50 der öffentlichen Abstimmung erhalten zudem eine Teilnahme an einer kostenfreien Weiterbildung. An der Abstimmung kann sich jeder auf der Homepage des Deutschen Engagementpreises beteiligen.

