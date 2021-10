Katalysatoren, Netzwerktechnik und Kupferkabel haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag aus Fahrzeugen entwendet, die auf einem Albisheimer Firmengelände abgestellt waren. Der Einbruch ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Mitternacht und 2.40 Uhr – Überwachungskameras des Unternehmens haben zwei Männer gefilmt, die mit Fahrrädern zum Tatort gekommen sind. Einer von ihnen habe eine auffällige Arbeitshose mit reflektierenden Streifen getragen, beide hatten sogenannte Basecaps auf. Nicht bekannt ist, ob es einen Zusammenhang zu einem weiteren Kupfer-Diebstahl gibt, der am Wochenende auf einer Baustelle bei Bischheim stattgefunden hat. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110.