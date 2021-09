Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens lädt für Dienstag, 28. September, zu einer Online-Veranstaltung rund um Aufstiegsweiterbildungen ein. Sie beginnt um 16.30 Uhr und dauert zwischen 60 und 90 Minuten.

Laut Arbeitsagentur richtet sich die Veranstaltung sowohl an Personen, die beruflich aufsteigen und ihre Fach- oder Führungskarriere vorantreiben möchten als auch an Personen, die nach einem Quereinstieg ihre Fähigkeiten mit einem anerkannten Abschluss untermauern möchten. Auch diejenigen, die durch eine Aufstiegsweiterbildung eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten und ggf. ihr Studium verkürzen möchten, sind zur Teilnahme eingeladen.

In dieser Onlineveranstaltung erfahren Interessierte, was Aufstiegsweiterbildungen sind, wie der Zugang geregelt ist, wie Aufstiegsweiterbildungen gefördert werden können, wie die passende Aufstiegsweiterbildung gefunden werden kann und welche weiteren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sich damit ergeben.

Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail an Kaiserslautern-Pirmasens.Beratung@arbeitsagentur.de anzumelden. Auf diesem Weg erhalten sie dann rechtzeitig die Zugangsdaten zur Veranstaltung über Skype for Business.