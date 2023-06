Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens bietet an jedem zweiten Dienstag im Monat unter der Durchwahl 0631 3641130 Telefonsprechstunden rund um Karriereplanung und Weiterbildung an. Am Dienstag, 13. Juni, 17 bis 19 Uhr, geht es um das Thema „Weiterbildung! Wie geht das im Job?“ Es ist keine Anmeldung notwendig.