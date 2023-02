Wegen Arbeiten an der Computersteuerung im elektronischen Stellwerk für Rheinhessen in Neustadt an der Weinstraße kommt es in der bevorstehenden Nacht auf Sonntag zu Zugausfällen auf der Bahnlinie nach Mainz. Auf der Vlexx-Linie RB 31 werden, wie Betreiber Vlexx mitteilt, Züge ausfallen, andere nicht an allen Stellen halten.

Die Arbeiten werden nachts erledigt. Doch müssen am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 4 Uhr Verbindungen gestrichen werden. Der Zug mit regulärer Abfahrt um 0.10 Uhr ab Mainz Hauptbahnhof entfällt zwischen Alzey und Kirchheimbolanden. Die Züge um 1.40 und 3.10 Uhr ab Mainz in Richtung Alzey sowie der Zug um 0.38 Uhr ab Alzey in Richtung Mainz fallen aus. Es stehen allerdings jeweils Busse bereit.