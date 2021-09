Eine Skaterbahn, seniorengerechte Sportgeräte und eine Sitzecke: Das soll es bald auf dem freien Platz unterhalb des Göllheimer Sportheims in der Jahnstraße geben. Die Gemeinde richtet dort gerade einen Mehrgenerationenplatz ein.

Auf dem früheren Minigolfplatz haben die Bauarbeiten jetzt begonnen. Die Anlage sei die ideale Ergänzung zu den bestehenden Sportmöglichkeiten im Sportzentrum, sagte Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Die Anlage macht es gerade in Zeiten von Corona Bewegungsbegeisterten aller Altersklassen möglich, Sport im Freien zu treiben“, so Hartmüller. Außerdem könne sie der Kommunikation zwischen Jung und Alt dienen. „Da die Anlage neben dem Sportheim und in unmittelbarer Nähe des Bowlingcenters steht, kann auch die dortige Gastronomie genutzt werden“, so der Ortschef.

Laut Hartmüller soll das Projekt rund 115.000 Euro kosten, 70.000 Euro gibt das Land als Zuschuss, bei der Ausschreibung für die bauliche Umsetzung ist die ortsansässige Firma Stelzer zum Zug gekommen.