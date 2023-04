Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Trinkwasserleitungen und die Kanalrohre in der Verbandsgemeinde Eisenberg sind in die Jahre gekommen. Deshalb muss viel Geld in die Hand genommen werden, um die Ver- und Entsorgung auch in Zukunft sichern zu können. Allein in das Wasserwerk in der Konrad-Adenauer-Straße ist mindestens eine Million Euro zu investieren.

Die Sanierung von Ver- und Entsorgungseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Eisenberg haben im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Werkausschusses gestanden. Zu einer etwas größeren Aktion