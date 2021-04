Der Verbandsgemeinderat Winnweiler hat in seiner jüngsten Sitzung den Wirtschaftsplan für das Schwimmbad verabschiedet. Dieser ist im Wesentlichen von den Baumaßnahmen bestimmt, die sich allerdings verzögern, wie Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU) berichtete. Dennoch besteht Hoffnung auf einige Tage Badevergnügen.

Da schon seit zwei Jahren wegen des Umbaus kein Badebetrieb mehr herrscht, fällt das Defizit im Wirtschaftsplan vergleichsweise gering aus. Einnahmen von 294.010 Euro stehen 446.810 Euro an Ausgaben gegenüber. Die Badmitarbeiter sind derzeit überwiegend im Wasserwerk der VG tätig, weshalb die Personalkosten dort verbucht werden. Im Finanzhaushalt des Wirtschaftsplans hingegen stehen 4.141.730 Euro. Darin enthalten sind die 3.354.760 Euro, die aktuell im Freibad für die Sanierung investiert werden. Insgesamt werden die Baukosten für die Erneuerung des Schwimmbads mit 6.245.000 Euro angegeben. Die VG als Bauherrin bekommt vom Land für das Projekt einen Zuschuss in Höhe von 940.000 Euro. Außerdem werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) eine Millionen Euro an Krediten gewährt. Der tatsächliche Verlust für den Bäderbetrieb wurde von Rudolf Jacob mit 386.060 Euro beziffert.

Offizielle Eröffnung erst 2021

Eigentlich sollte im Juni bereits eine technische Inbetriebnahme erfolgen. Dies verzögert sich allerdings noch, da ein Wassertauscher jetzt erst im August eingebaut werden kann. „Es ist wohl zu erwarten, dass wir in diesem Jahr keine Eröffnung mehr haben werden“, sagt Jacob, der allerdings in Aussicht stellte, dass es im September nach dem Probebetrieb noch einige wenige Öffnungstage geben könnte, sofern alle Faktoren mitspielen und es bis dahin vielleicht auch weitere Lockerungen der Corona-Verordnungen gibt.

Eine Nachfrage Jörg Steuerwalds (Grüne) förderte zu Tage, dass es derzeit seitens des Ingenieurbüros, das den Umbau geplant hat, erhebliche Nachforderungen an die Verbandsgemeinde gibt. Mit 50.000 Euro wurde die Summe beziffert, die seitens der Planer für die Bauzeitenverlängerung eingefordert worden sei, informierte ein Mitarbeiter der Verwaltung.

Diese vertrete allerdings die Rechtsauffassung, dass die Verzögerungen am Schwimmbadbau durch das Ingenieurbüro mitverursacht worden seien, wie der Bürgermeister vor den Ratsmitgliedern ausführte. „Wir haben uns dies juristisch prüfen lassen und wurden in unserer Auffassung bestätigt. Deshalb haben wird die Forderung nicht akzeptiert und das dem Planungsbüro auch mitgeteilt“, sagt Jacob. Sollte es zum Rechtsstreit um die Nachforderungen kommen, dann sei die Verbandsgemeinde allenfalls die Beklagte, die Klage erheben müsse zunächst das Ingenieurbüro. „Wir haben aus dieser Richtung allerdings bislang noch nichts vernommen“, so Bürgermeister Jacob.

Ausbildungskurs für Erzieher abgesagt

Er informierte auch darüber, dass ein gemeinsam mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) geplanter Ausbildungskurs für Erzieher im Kleinkinderschwimmen vom DLRG-Landesverband für 2020 abgesagt worden sei. „Unser Ziel war, zur Eröffnung des Bads die Erzieher in die Lage zu versetzen, den Kindern das Schwimmen beizubringen. Das müssen wir jetzt auf das kommende Jahr vertagen, denn die DLRG hat uns signalisiert, dass ein solcher Ausbilder-Lehrgang Körperkontakt im Wasser bedinge.“ Das lasse sich in Corona-Zeiten nicht realisieren, so Jacob. Zeitig zur Baderöffnung 2021 soll die Ausbildung nachgeholt werden.