Ab Freitag, 11., bis Donnerstag, 17. März, werden am Bahnübergang in Imsweiler Gleisbauarbeiten durchgeführt. Das hat Auswirkungen auf den Straßen-, Zug- und Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Im Zuge der Maßnahme sei der Aus- und Wiedereinbau des Fahrbahnbelags erforderlich, teilt die Kreisverwaltung mit. Deswegen ist die B48 in Imsweiler für die komplette Dauer der Maßnahmen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Enkenbach-Alsenborn, die nach Rockenhausen wollen, werden vor Winnweiler über L401 nach Kirchheimbolanden und von dort über die L386 umgeleitet. Aus Richtung Rockenhausen führt die offizielle Umleitung ab Imsweiler über die L387 – Gundersweiler – Gehrweiler – L388 – Schneckenhausen – L382 – Otterberg – Baalborn – L401.

Busverkehr: Verzögerungen und nur eine Haltestelle in Imsweiler

Für den ÖPNV bedeutet die Sperrung: Von 11. bis 17. März stehen in Imsweiler die Haltestellen am Bahnhof und im Mühlweg nicht zur Verfügung, informiert die zuständige Firma Krauss & Wolff Reisen. Als Ersatz kann lediglich in beiden Fahrtrichtungen die Haltestelle Grundschule angefahren werden. Zwischen Imsweiler und Winnweiler verkehren die Busse in diesem Zeitraum wiefolgt: Von Imsweiler aus fahren sie über Gundersweiler, Höringen, Leithöfe und Winnweiler zurück nach Schweisweiler/Schäferhof. Hier wenden sie und setzen ihre Route über Hochstein nach Plan fort. Entsprechend führt die Tour in der Gegenrichtung von Winnweiler zunächst über Hochstein und Schweisweiler/Schäferhof, wenden dort und fahren dann die Umleitung über Leithöfe, Höringen, Gundersweiler bis Imsweiler/Grundschule. Entsprechende Verspätungen seien in Kauf zu nehmen, so Krauss & Wolff Reisen. Ferner weisen sie darauf hin, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler nochmals gesondert von den Schulen über die Änderungen informiert werden.

Züge: Am Wochenende Ersatzverkehr zwischen Winnweiler und Rockenhausen

Für Zugreisende hat die Sanierung des Bahnübergangs lediglich am Wochenende Auswirkungen: Am Samstag, 12., und Sonntag, 13. März, wird jeweils ganztägig ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Winnweiler und Rockenhausen eingerichtet. Entsprechend ändern sich die Fahrtzeiten, auch auf dem Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Winnweiler. Ferner sei zu beachten, dass die Haltestellen der Ersatzbusse nicht immer direkt an den Bahnhöfen liegen. Auch sei die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen nicht möglich.

Info

Weitere Infos zu den Zugausfällen gibt es unter www.bauinfos.deutschebahn.com, zu den Fahrplänen unter www.bahn.de und www.vlexx.de.