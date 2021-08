Einen Swim&Run-Wettbewerb richtet die Verbandsgemeinde am Sonntag, 19. September, aus. Der Erlös soll den Opfern der Juli-Flut zufließen (wir berichteten).

Der sogenannte Aquathlon kann in zwei Distanzen - 500 Meter Schwimmen und fünf Kilomete sowie 100 Meter schwimmen und ein Kilometer laufen – absolviert werden. Um 9 Uhr beginnen die Starts zur Langdistanz, um 14 Uhr die Kurzstrecken-Starts.

„Die Idee ist, dass jeder, der die beiden Disziplinen grundsätzlich beherrscht, teilnehmen sollte. Nicht alleine die Zeit und der Vergleich mit anderen stehen im Vordergrund, sondern Motivation, Spaß, Gesundheit und der Benefizgedanke“, betont Steffen Brack, zweiter Vorsitzender und Trainer der DLRG Rockenhausen, die den Aquathlon mitveranstaltet.

Die Kurzstrecke sei nicht nur für Kinder und Jugendliche gedacht, sondern für alle. Auch auf dieser Distanz könne man seine Fitness testen, so Brack. Die Kombination beider Disziplinen mache den Reiz aus. „Wir freuen uns auf die Ambitionierten und die ,Ersttäter’ gleichermaßen.“

Info

Anmeldung zum Aquathlon am 19. September in Winnweiler auf https:// my.raceresult.com/177139/. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind nicht möglich.