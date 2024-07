Zu schnell bei starkem Regen war ein 28-Jähriger mit seinem Auto am Samstagmittag unterwegs. Der Mann schleuderte deshalb aufgrund von Aquaplaning an der Abfahrt Kirchheimbolanden in die Schutzplanke, als er auf der A63 aus Fahrtrichtung Mainz die Autobahn verlassen wollte. Den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Der 28-Jährige blieb unverletzt.