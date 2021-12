Mit Blick auf die Omikron-Variante des Corona-Virus und die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz wollen Landrat Rainer Guth, das Gesundheitsamt des Kreises und die Bürgermeister der Verbandsgemeinden für die angekündigten Maßnahmen sensibilisieren, die Ausbreitung der Omikron-Variante so gering wie möglich“ halten.

In ihrem gemeinsamen Aufruf appellieren sie, „sich so schnell wie möglich impfen zu lassen“. Auch zwischen den Jahren bestehen dazu vielerorts im Kreis Möglichkeiten.

Um die neue Welle mit der Omikron-Variante zu bremsen, wird das Land Kontaktbeschränkungen auch auf Geimpfte und Genesene abgestuft ausweiten. „Insbesondere Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage einfach zu gefährlich“, wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer in dem Aufruf zitiert. Daher sind ab 28. Dezember private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt (ausgenommen Kinder bis Vollendung des 14. Lebensjahres). Sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, gelten die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen: „Das Treffen ist also auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt“, so Dreyer.

Der Landrat, die VG-Chefs sowie das Gesundheitsamt mahnen, dass durch die extrem ansteckende Omikron-Variante Infektionen und Quarantäne-Fälle so stark ansteigen werden, dass es zu erheblichen Personalausfällen kommen könnte. Daher sollen Betreiber in der kritischen Infrastruktur (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, ÖPNV , Lebensmittelversorgung u.ä.) ihre Pandemiepläne überprüfen, um den Betrieb sicherstellen zu können.

Aufenthalt im öffentlichen Raum ist beschränkt

Auch im öffentlichen Raum ist der gemeinsame Aufenthalt ab Dienstag nur mit bis zu zehn Personen gestattet. Dies gilt für alle – auch geimpfte – Menschen (ausgenommen Kinder bis Vollendung des 14. Lebensjahres). Auch gilt weiterhin, dass der gemeinsame Aufenthalt von nicht-geimpften Personen im öffentlichen Raum nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestattet ist. Für „Montagsspaziergänge“ und ähnliche Aktivitäten von Impfgegnern wurde schon am Donnerstag mit einer Allgemeinverfügung eine Maskenpflicht angeordnet.

Appelliert wird: „Reduzieren Sie ihre Kontakte wo immer möglich und halten Sie sich konsequent an die Abstandsregeln. Beachten Sie die Maskenpflicht. Auch vollständig Geimpfte mit Auffrischungsimpfung sollten bei Kontakt mit Risikogruppen immer einen zusätzlichen Test durchführen. Reduzieren Sie Reisen auf das unbedingt Notwendige. Es drohen einmal mehr sehr schwere Wochen. Diese können wir nur gemeinsam bewältigen und dafür ist es umso wichtiger, dass sich alle an die bestehenden Regeln halten, dass alle achtsam sind – auch wenn es schwerfällt und wir es uns anders wünschen“, betonen der Landrat, die Bürgermeisterin, ihre Kollegen sowie das Gesundheitsamt.