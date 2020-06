Karsten Tide von der Wildtierhilfe Kaiserslautern möchte an die Vernunft appellieren. Jedes Jahr bringen Menschen scheinbar in Not geratene Rehkitze zu ihm. Meistens waren diese aber nicht in Schwierigkeiten, sondern werden von ihren Müttern im hohen Gras liegengelassen und dort auch von ihnen versorgt.

„Die Leute mit den Tieren wegschicken zu müssen, weil wir einfach keine Kapazitäten dafür haben, fällt mir selbst schwer. Aber wir können Rehkitze nicht aufnehmen, und die Rettungsstationen an die wir weitervermitteln, sind an ihren Grenzen angelangt“, erklärt Karsten Tide eindringlich. In den letzten drei Wochen, erzählt er weiter, sei es eine ziemliche Katastrophe gewesen. Aus falsch verstandener Tierliebe würden die Tiere eingepackt und zu ihm gefahren.

Es fehle jedoch an Geld, geschultem Personal und der Staat, beziehungsweise das Land, lasse die ehrenamtlichen Helfer finanziell im Stich: „Wir finanzieren unsere Hilfe für erkrankte Tiere über Spenden. Für Feldstudien kommt viel Geld vom Land und dem Staat. Wenn aber ein Tier operiert oder medikamentös versorgt werden muss, bleibt man als ehrenamtlicher Helfer finanziell auf sich alleine gestellt“, weist Tide auf die Strukturen hin.

Auch im Fall des Gartenschläfers (ein kleiner Verwandter des Siebenschläfers) stelle das Land Gelder für eine Studie bereit: „Schön, wenn man dann erfährt, dass der Gartenschläfer kurz vor dem Aussterben ist. Für die erkrankten Tiere aber wird zu wenig getan“, so Tide. Aus seiner Sicht würden in diesem Zusammenhang die Bürger im Stich gelassen und allen voran die ehrenamtlichen Tierhelfer.

Tide: „Adäquate Helfer zu finden ist nicht einfach. Wir brauchen Personen, die sich bei der Pflege von Tieren auskennen.“ Insgesamt wüssten immer weniger Menschen über die heimischen Tierarten Bescheid. „Die Menschen sehen zum Beispiel ein Kitz und glauben, dass es von der Mutter im Stich gelassen wurde.“ Fakt sei aber: Die Rehkitze sollen und dürfen nicht mitgenommen werden, außer sie befinden sich in einer Notlage. Um da auf der sicheren Seite zu sein, sollte man sich im Ernstfall zuerst an die Wildtierhilfe wenden, bevor man das Tier mitnimmt.

Das Gleiche gelte auch bei Jungvögeln, fügt Tide noch hinzu. Diese seien zwar noch tollpatschig, wenn sie flügge werden, würden aber von der Mutter auf dem Boden weiterhin mit Nahrung versorgt.

